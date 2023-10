A Argentina encara o abismo e pondera se deve saltar

As eleições presidenciais deste domingo põem os argentinos perante um quadro inédito, em que dois candidatos tradicionais defrontam um outsider que quer arrasar com todo o sistema.

Por estes dias, as imagens narrativas mais reproduzidas na imprensa argentina, habitualmente muito dada a metáforas coloridas, andam sempre em torno do abismo. No La Nación, o cronista José Claudio Escribano abre um texto publicado nesta sexta-feira com uma referência ao cabo da Roca e à sua alegada permanente névoa que desconcertava os navegadores portugueses. “Estamos como esses europeus, com a decisão de aportar no domingo em qualquer costa (…), mas desprovidos de instrumentos de navegação”, escreveu.