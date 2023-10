Vida Justa volta à rua pelo direito à cidade. “Estamos a pedir o que nos pertence”

A primeira reacção do taxista que levou o PÚBLICO ao destino onde esta entrevista teria lugar foi comentar o "perigo" daquele bairro. Segundos depois, corrigiu-se. "A esta hora, ainda estão todos a dormir, não é tão perigoso". O bairro era o da Cova da Moura, no concelho da Amadora, e a hora já tinha passado as dez da manhã. Foi, como explicou Flávio Almada momentos depois, o reflexo da "combinação da criminalização do espaço e das pessoas com a criminalização da pobreza", que cria um "imaginário social" em que "os bairros são zonas perigosas, onde não há trabalhadores", ainda que, às 5h30 da manhã, os autocarros estejam "cheios com empregadas de limpeza".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt