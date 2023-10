De Gaza à Ucrânia, com “boas notícias” na Polónia: o primeiro episódio de Diplomatas

Para compreender um mundo em suspenso, Diplomatas é um podcast com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, numa parceria com o IPRI.

Joe Biden e Rishi Sunak estiveram em Israel nesta semana para condenar o ataque do Hamas, prometendo apoiar Israel neste conflito que se intensificou no Médio Oriente. Um conflito que tem remetido para segundo plano a guerra na Ucrânia, obrigando Zelensky a um esforço redobrado para manter o conflito na agenda e continuar a receber o apoio das potências ocidentais antes da chegada do Inverno.

Tudo isto depois de, no fim-de-semana, as eleições na Polónia terem resultado numa surpresa. Apesar de o partido do Governo — que prometeu reduzir o apoio à Ucrânia — ter conseguido o maior número de votos, foi a oposição quem conseguiu alcançar a maioria parlamentar.

Neste primeiro episódio de Diplomatas, um novo podcast do PÚBLICO numa parceria com o IPRI, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar discutem os pontos mais importantes da actualidade internacional.

