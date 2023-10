Filho de Samora Machel contra “fraude” nas eleições em Moçambique

Membro do comité central da Frelimo declara-se contra “os atropelos flagrantes à integridade das escolhas feitas pelos eleitores”. Tribunal ordena recontagem de votos na Matola, maior cidade do país.

Samora Machel Jr., filho do primeiro presidente de Moçambique, escreveu uma carta a manifestar o seu “total desacordo” com o que se passou nas eleições autárquicas de 11 de Outubro e como, para beneficiar o partido no poder, se cometeram “atropelos flagrantes à integridade das escolhas feitas pelos eleitores”. Os resultados oficiais deram a vitória à Frelimo, o partido no poder desde a independência, em 64 das 65 autarquias em disputa. A Renamo perdeu as suas oito autarquias e só o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) conseguiu manter a presidência do conselho municipal da cidade da Beira. Ambos os partidos acusam a Frelimo de "fraude".