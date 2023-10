Ilhas Cíes, muito mais do que a “melhor praia do mundo”

As ilhas Cíes são famosas pelo areal suave e águas cristalinas. Mas é preciso virar-lhes costas para descobrir os valores naturais deste pedaço do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas da Galiza.

“Onde é que fica a melhor praia do mundo?” Durante anos, foi assim que muitos turistas estrangeiros chegaram às Ilhas Cíes, ao largo de Vigo e Cangas, na Galiza. Muitos “nem sabiam o nome”, recorda a guia Ana Vilas. Saber que tinha sido eleita a predilecta do Top 10 das Praias do Mundo pelo britânico Guardian, em 2007, e a promessa de uma “costa atlântica mais selvagem e deslumbrante”, com uma praia em “meia-lua de areia fofa e clara, apoiada por pequenas dunas que abrigam uma lagoa calma de mar cristalino”, eram razões suficientes para valer a viagem.