Marrocos investe 1300 milhões de euros na CAN2025 e no Mundial2030

Marrocos vai mobilizar cerca de 1300 milhões de euros para construir um novo estádio em Casablanca e renovar outros seis para acolher a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 e o Mundial2030.

O investimento vai ser feito em duas fases, começando pela reforma de seis recintos entre 2023 e 2025, mediante os requisitos da Confederação Africana de Futebol (CAF), seguindo-se nova etapa, entre 2025 e 2028, para cumprir as exigências da FIFA para o Campeonato do Mundo, a organizar em conjunto com Portugal e Espanha.

O complexo Mohamed V de Casablanca, o Mulay Abdallah de Rabat e os estádios de Tanger, Agadir, Marraquexe e Fez são os recintos a renovar, enquanto a nova infra-estrutura será edificada em Bensliman, na região de Casablanca, a construir após a realização da CAN.

"A organização da CAN2025 e do Campeonato do Mundo2030 é um reconhecimento do lugar que Marrocos ocupa entre as grandes nações", congratulou-se o primeiro-ministro marroquino, Aziz Ajanuch. O governante assegurou que o executivo está fortemente empenhado em garantir o êxito de ambas as competições desportivas.