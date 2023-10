A curiosidade não mata: o Homo curiosus está este sábado no Pavilhão do Conhecimento

Aqui, a curiosidade não mata o gato (ou outros animais) e é suposto “meter o nariz” nas palestras e nas actividades com robôs ou hologramas em que se pode intrometer este sábado em Lisboa. O Homo curiosus está no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, gratuitamente, durante todo o dia de sábado, para suscitar e satisfazer a curiosidade de todos, através de um elenco de cientistas bem conhecidos do público português – como Alexandre Quintanilha, Carlos Fiolhais, Eugénia Cunha ou Nuno Maulide, por exemplo.

