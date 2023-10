Fernando Medina atingido com tinta por activistas da Greve Climática Estudantil

Ministro das Finanças falava sobre OE2024 quando foi atingido com tinta. Greve Climática Estudantil justifica protesto com “recusa do Governo em fazer a transição justa que garante que temos futuro”.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, foi atacado com tinta verde durante uma conferência sobre a proposta de Orçamento do Estado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), por activistas da Greve Climática Estudantil, o mesmo movimento que protagonizou uma acção semelhante contra o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, no final de Setembro.

A tinta foi atirada com uma bisnaga por uma jovem, que foi prontamente retirada. "Sem futuro não há paz", ouviu-se no auditório, repetindo-se as palavras de ordem de protestos recentes de activistas do clima.

Medina prosseguiu a palestra depois do incidente, ironizando: "Pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do IUC."

Num vídeo enviado ao Azul, vê-se a jovem activista a ser arrastada pelo corredor por dois agentes da PSP.

"Não há paz até ao último Inverno de gás"

Em comunicado, o movimento Greve Climática Estudantil reivindicou a acção, justificando o protesto com a "recusa do Governo em fazer a transição justa que garante que temos futuro".

Estamos em plena crise climática, como é possível o principal foco deste orçamento não ser uma transição justa para energias renováveis? Beatriz Xavier, Greve Climática Estudantil

"O Governo continua a dar pequenos passos como se tivéssemos décadas para realizar a transição energética. Temos até 2030", afirma a activista Beatriz Xavier, porta-voz da acção, que critica a proposta de Orçamento do Estado por não garantir o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a electricidade de fontes 100% renováveis, de forma acessível, até 2025.

"Dissemos que não há paz até ao último Inverno de gás", refere a estudante que atingiu o ministro com tinta. "O orçamento não contempla um plano de como vamos parar de usar o gás fóssil. Este é um passo essencial para nos mantermos dentro dos limites ditados pela ciência. Não é negociável, é uma necessidade existencial", alerta Beatriz Xavier.

"Este orçamento é o espelho deste Governo: negacionista e criminoso", alega ainda a activista, que questiona: "Estamos em plena crise climática, como é possível o principal foco deste orçamento não ser uma transição justa para energias renováveis?"

Detidas por "protestar pacificamente"

As imagens da televisão mostram ainda cinco jovens retidas por um grupo de agentes da PSP que gritam palavras de ordem: "Não há paz até ao último Inverno de gás." Entre elas, não se encontra Beatriz Xavier, que atirou tinta ao ministro. Ao fundo, vê-se o corredor da FDUL sujo com tinta cor-de-rosa.

"Estávamos a protestar pacificamente e neste momento cerca de dez estudantes estão retidos numa faculdade de Direito, que é uma coisa inadmissível num estado democrático", diz Leonor Chicó, uma das porta-vozes desta acção, segurada por agentes da PSP.

Ao seu lado, a estudante Matilde Ventura afirma que "este Orçamento do Estado não nos garante o futuro": "Vivemos em estado de emergência e o nosso Governo não está a agir como tal", acusa a activista da Greve Climática, que foi porta-voz de um protesto em que, no final de Setembro, atingiu Duarte Cordeiro com tinta verde num evento da CNN patrocinado pela EDP e pela Galp. "Nós somos jovens e não temos futuro."

O grupo anunciou ainda para Novembro uma nova onda de protestos, que começa a 13 de Novembro com ocupação de escolas e outras instituições. A 24 de Novembro, prometem a ocupação do Ministério do Ambiente, que, nas palavras da activista Beatriz Xavier, "representa a inacção geral do nosso governo em lidar com esta crise".