“Não há arte num planeta morto.” Activistas cobrem de tinta quadro de Picasso no Museu Berardo

Dois activistas do Climáximo pintaram vidro com tinta vermelha e colaram-se junto ao quadro de Picasso. Foram detidos por dano qualificado. “Temos a responsabilidade de resistir”, afirmam.

Dois activistas do colectivo Climáximo cobriram esta sexta-feira com tinta vermelha a obra Femme dans un fauteuil (métamorphose), de Pablo Picasso, no Museu Colecção Berardo, em Lisboa​​​​​.

O porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Artur Serafim, confirmou ao PÚBLICO que os dois activistas foram detidos por dano qualificado e ainda estão na esquadra.

No vídeo enviado pelo Climáximo às redacções, vê-se duas pessoas a espalharem tinta vermelha sobre o acrílico que protege o quadro, um dos mais importantes da colecção do museu. “Não há arte num planeta morto”, afirmou então António, um dos activistas. “Os Governos e as empresas declararam guerra à sociedade. Eles estão-nos a matar”, continuou a outra activista, depois de colar a sua mão, ainda pintada de vermelho, ao painel cinzento onde o quadro estava colocado.

O PÚBLICO tentou entrar em contacto com Sara, uma das activistas que participou na acção, mas foi já um porta-voz do Climáximo que atendeu o telefone, informando que os dois activistas foram retirados do local e ainda se encontravam detidos. “A polícia removeu os activistas, não sabemos onde estão detidas ou se vão ser levadas para a esquadra”, informou Hugo Paz.

“Tentativa de vandalização”

Ao início da tarde, a Fundação Centro Cultural de Belém emitiu um comunicado sobre o incidente, anunciando que a obra de Picasso já foi retirada do espaço expositivo, “encontra-se em segurança nas reservas do museu” e “será em breve recolocada em exposição”.

A entidade descreve que “pouco depois das 12h” os activistas se aproximaram da obra, em exposição no piso 2 do Museu CCB. “Uma vez que esta tem uma protecção em acrílico, não foi directamente atingida nem danificada”, assegura a fundação.

A segurança do museu foi alertada, cumprindo o protocolo de segurança do museu. Os dois activistas foram detidos pela PSP e levados para interrogatório.

Porquê Picasso?

Citada no comunicado do Climáximo, Sara explica a escolha de um quadro de Picasso: “Quando soldados alemães entraram no estúdio de Picasso em Paris, onde vivia durante a II Guerra Mundial, e viram o Guernica, a famosa obra-prima que retrata os horrores da guerra, perguntaram-lhe ‘fizeste isto?’. Ele respondeu ‘não, tu fizeste isto’.”

Para a activista, “as instituições culpadas pelo colapso climático declararam guerra às pessoas e planeta”. “Temos de parar aceitar esta normalidade”, conclui Sara.

Não é a primeira vez que um quadro de Picasso é visado em acções de protesto pelo clima: em Outubro do ano passado, activistas do movimento Extinction Rebellion invadiram a National Gallery of Victoria, em Melbourne, na Austrália, e colaram as mãos ao Massacre na Coreia de Pablo Picasso.

Também em Outubro de 2022, uma situação semelhante à de hoje chamou a atenção do mundo: duas activistas do movimento Just Stop Oil tiraram sopa de tomate contra o vidro que cobria a famosa pintura Girassóis, de Vincent van Gogh, em exibição na National Gallery, em Londres. Depois, tal como fizeram agora os portugueses, colaram-se à parede onde está exposta a obra.

“O que vale mais, a arte ou a vida? Estão mais preocupados com a protecção de uma obra do que com a do planeta e das pessoas?”, questionaram as activistas. “Milhões de famílias com fome e frio não podem pagar petróleo, não conseguem sequer aquecer uma lata de sopa”, disseram às pessoas que estavam na sala, antes de serem detidas.

Apesar de a pintura de van Gogh ter ficado intacta, o protesto espoletou vários debates sobre o recurso a este tipo de acções disruptivas em contextos como os museus.

“É necessário desarmar o horror de novos projectos assassinos”

Leonor Canadas, outra das porta-vozes do Climáximo para esta acção, recorda que “em Espanha sofrem-se já perdas de colheitas cada vez mais catastróficas para a segurança alimentar das pessoas”. “Estamos a falar de fome patrocinada por empresas petrolíferas, com planos de expandir a sua infra-estrutura de morte”, alerta a activista. “Precisamos de toda a gente, em todo o lado, a toda a hora, a tornar impossível esta falsa sensação de paz”, continua, justificando a acção de disrupção.

“Vivemos uma normalidade em que os governos e empresas emissoras já nos estão a matar às centenas de milhar todos os anos com a crise climática, de acordo com a ONU. Toda a gente tem de parar de consentir”, afirma.

Comparando a continuação da exploração de combustíveis fósseis e a expansão de estruturas de gás natural a uma “guerra” contra as pessoas, Leonor Canadas defende que “é necessário desarmar o horror de novos projectos assassinos, desmantelar as armas ainda em funcionamento e conjuntamente concretizar um plano de paz”.

Em termos práticos, descreve, “há que colocar um fim aos planos de novos aeroportos e expansão do gás em Portugal, parar os projectos da GALP no sul global, e fazer quem criou esta guerra pagar uma transição energética justa. Todos os culpados terão de pagar o plano de paz.”