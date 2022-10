Em protesto contra o petróleo, activistas atiraram sopa de tomate a pintura de Van Gogh

Activistas do Just Stop Oil atiraram sopa aos Girassóis de Van Gogh e depois colaram-se à parede. A pintura não sofreu estragos.

Dois activistas do movimento Just Stop Oil atiraram sopa de tomate à famosa pintura Girassóis de Van Gogh, em exibição na National Gallery, em Londres. Depois, colaram-se à parede onde está exposta a obra.

O acto de protesto aconteceu esta sexta-feira e, de acordo com o museu, “há pequenos danos na moldura, mas a pintura está intacta”. O preço estimado desta obra é cerca de 86 milhões de euros.

“O que vale mais, a arte ou a vida? Estão mais preocupados com a protecção de uma obra do que com a do planeta e das pessoas?”, questionaram os activistas. “Milhões de famílias com fome e frio não podem pagar petróleo, não conseguem sequer aquecer uma lata de sopa”, disseram.

A polícia foi chamada ao local e deteve os activistas.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Esta não é a primeira vez que manifestantes pelo clima recorrem a acções com obras de arte para protestarem: esta semana, activistas do Extinction Rebellion, outro movimento de protesto pelo clima, invadiram o National Gallery of Victoria, em Melbourne, na Austrália, e colaram as mãos ao Massacre na Coreia de Pablo Picasso.

No chão estava também um cartaz que alertava para caos climático. “Sabíamos que podíamos fazer esta acção sem prejudicar a própria obra de arte. A nossa intenção era colar-nos ao acrílico, mas protegê-lo”, disse um dos activistas ao Guardian. Os manifestantes acabaram detidos.

Em Julho último, dois activistas do mesmo movimento cobriram a pintura A Carroça de Feno com uma versão alternativa e colaram-se à moldura. “Se não há água, de que serve a arte?”, questionaram. No mesmo mês, colaram-se a uma cópia d’A Última Ceia, que se acredita ter sido pintada por dois alunos de Leonardo da Vinci, o autor da obra original.

Antes, em Maio, um homem disfarçado atirou bolo a Mona Lisa, antes de dizer: “Há pessoas que estão a destruir a Terra. Todos os artistas, pensem na Terra. Foi por isso que fiz isto. Pensem no planeta.”

O Just Stop Oil quer que o Governo britânico acabe imediatamente com qualquer novo projecto de petróleo ou gás. Nos últimos dias têm bloqueado pontes e ruas em Londres, numa altura em que o Governo britânico abre uma ronda de licenciamento para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte.