Activistas negam ter causado danos a pintura de Van Gogh

As duas activistas que foram filmadas a atirar sopa à pintura Girassóis , de Van Gogh, declararam-se inocentes no Tribunal dos Magistrados de Westminster, no Reino Unido.

As duas activistas que atiraram sopa à famosa pintura Girassóis, de Van Gogh, em exibição na National Gallery, em Londres, defenderam-se este sábado em tribunal, notando que não causaram danos – nem à pintura, nem à moldura. A galeria londrina conta outra versão, mas as jovens foram libertadas sob fiança até ao julgamento.

Na sexta-feira, as duas mulheres, membros do movimento Just Stop Oil, filmaram-se a atirar uma lata de sopa de tomate à pintura de Van Gogh para chamar a atenção do Governo britânico. Depois, colaram-se à parede onde está exposta a obra. A missão era pôr fim a novos projectos de exploração de petróleo ou gás.

O museu confirma que o acto do protesto não danificou a pintura, mas “há pequenos danos da moldura”.

É algo que o par nega. Anna Holland, 20 anos, de Newcastle, e Phoebe Plummer, 21 anos, de Lambeth, declararam-se inocentes quando compareceram no Tribunal dos Magistrados de Westminster. Se forem consideradas culpadas terão de pagar pelos danos na moldura (até 5000 libras – cerca de 5750 euros).

A procuradora, Ola Oyedepo, nota que as jovens atiraram a “substância laranja” sabendo que havia uma “camada de protecção”, mas que foram causados danos à moldura.

Pela defesa, Katie McFadden argumenta que o museu “precisa de provar que os danos foram causados”. A extensão dos danos, diz McFadden, é relevante para avaliar a relação entre os estragos e o direito de expressão das jovens.

O juiz distrital Tan Irkam optou por libertar o par sob fiança na condição de não entrarem em galerias ou museus e de não transportarem tinta ou substâncias adesivas em locais públicos.

Esta não é a primeira vez que manifestantes pelo clima recorrem a acções com obras de arte para protestarem: esta semana, activistas do Extinction Rebellion, outro movimento de protesto pelo clima, invadiram a National Gallery of Victoria, em Melbourne, na Austrália, e colaram as mãos ao Massacre na Coreia de Pablo Picasso.