A tarefa “impossível” de Joe Biden em Israel

Neste P24, conversamos com o jornalista Alexandre Martins.

O presidente dos Estados Unidos visitou Israel esta quarta-feira e concretizou um dos principais objectivos da viagem: a autorização, pelo Governo israelita, da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza a partir do Egipto.

Mas a ideia inicial da visita de Biden a Telavive ia além desta manifestação de apoio a Israel e de negociar a entrada de ajuda humanitária - servia também para dialogar com os países vizinhos de Israel sobre a situação em Gaza. Planos que foram cancelados pelo ataque a um hospital palestiniano.

Neste P24, conversamos com o jornalista Alexandre Martins, que segue a política norte-americana, sobre a importância da figura de Joe Biden na mediação do conflito israelo-palestiniano - uma tarefa delicada, que mexe com interesses de várias potências internacionais. Ou talvez impossível.

