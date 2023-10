Nuno Gama celebra a portugalidade e os 30 anos da marca no primeiro desfile independente

É a primeira vez, em três décadas, que o conhecido criador de moda organiza um desfile em nome próprio, fora do calendário da ModaLisboa. A passerelle será montada no Castelo de São Jorge.

Há mais de três décadas que Nuno Gama é dos nomes mais consistentes da moda portuguesa, reconhecível até pelos menos entendidos. Este sábado, pela primeira vez, emancipa-se da ModaLisboa, com um desfile no Castelo de São Jorge. “Tinha de dar este passo para a maturidade”, declara ao PÚBLICO. Espera-se muita portugalidade, desde a roupa com assinatura bem vincada até à banda sonora, a cargo da orquestra da GNR e do poeta Pedro Freitas.