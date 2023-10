É possível copiar um ritmo? O processo que pode pôr em causa o reggaeton

Ao sair do tribunal em Nova Iorque, onde foi julgado por plágio, a 4 de Maio, Ed Sheeran não escondeu o alívio. O músico britânico tinha-se sentado no banco dos réus para defender o seu êxito Thinking out loud das acusações feitas pelos herdeiros do produtor Ed Townsend, co-autor de Let’s get it on, de Marvin Gaye. Em causa estava uma alegada semelhança harmónica entre os dois temas. Sheeran defendeu que os acordes a que ambos recorrem são comuns a dezenas e dezenas de canções pop; o júri, de forma unânime, deu-lhe razão. “Estou, naturalmente, muito satisfeito com este veredicto”, afirmou à porta do tribunal. “Parece que, afinal, não vou ter de me reformar.”

