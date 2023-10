X, o antigo Twitter, vai cobrar um dólar aos novos utilizadores

A rede social X, o antigo Twitter, vai começar a cobrar um dólar aos novos utilizadores da plataforma, avançou esta terça-feira a Fortune. Também esta noite, o X anunciou que começou a testar a medida na Nova Zelândia e nas Filipinas.

Quem criar uma nova conta no X nestes dois países terá de registar o seu número de telefone e de pagar uma anuidade de um dólar para recorrer a funcionalidades básicas da plataforma, como publicar conteúdo, comentar ou repartilhar mensagens. Quem não quiser pagar poderá apenas ler mensagens e seguir contas.

"Este novo teste foi desenvolvido para reforçar os nossos esforços já significativos para reduzir o spam, a manipulação da nossa plataforma e a actividade de bots. Avalia-se assim uma medida potencialmente poderosa para nos ajudar a combater bots e spammers no X, conciliando-a com a acessibilidade da plataforma através de um pequeno pagamento", lê-se numa página oficial do X.

"No âmbito deste teste, os utilizadores actuais não serão afectados", acrescenta o X.

A expansão deste modelo a todos os utilizadores, no entanto, foi uma hipótese aludida em Setembro por Elon Musk, o proprietário da plataforma.

"A única e mais importante razão para estarmos a caminhar em direcção a um pequeno pagamento mensal pelo uso do X, é porque é a única forma que imagino para combater os vastos exércitos de bots", disse Musk numa conversa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, transmitida no X.