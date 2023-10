Como podemos ajudar os palestinianos na Faixa de Gaza?

A situação em Gaza piora a cada minuto. O gabinete de direitos humanos das Nações Unidas diz ter sérias preocupações em relação ao número de vítimas civis dos próximos dias, em resultado do conflito entre Israel e o Hamas.

Na Faixa de Gaza, registaram-se 4200 mortos e mais de um milhão de deslocados desde 7 de Outubro. Israel cortou o fornecimento de água, electricidade e combustível à região e, em consequência, os hospitais em Gaza recorrem às últimas reservas de combustível que devem durar apenas 24 horas. Levantam-se preocupações com o elevado risco de mortes por infecções devido à falta de água. Activistas, população e associações no local vão indicando formas de ajudar.

Doar

Doar dinheiro a organizações de ajuda humanitária, com experiência e equipas nas áreas afectadas, é uma das formas mais rápidas e eficazes de apoiar as vítimas de qualquer conflito ou catástrofe natural. Com o “cerco total” anunciado por Israel, garantir necessidades básicas e assistência médica torna-se cada vez mais difícil. Existem algumas organizações de ajuda humanitária no terreno a prestar assistência imediata às vítimas, tais como:

Programa Alimentar Mundial: é uma das instituições da Organização das Nações Unidas e, neste momento, tem como objectivo distribuir produtos enlatados, pão e refeições prontas para consumo a cerca de 100 mil pessoas que procuraram refúgio nos abrigos da Agência das Nações Unidas de Abrigo aos Refugiados Palestinianos;

Crescente Vermelho Palestino: é o ramo palestiniano da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho Internacional e está a prestar assistência médica às vítimas em Gaza. As equipas médicas desta organização têm mantido os hospitais na Faixa de Gaza em funcionamento;

Medical Aid for Palestinians (MAP): está sediada no Reino Unido e tem como missão garantir o acesso dos palestinianos a um sistema de cuidados de saúde eficaz. Perante a crise humanitária em Gaza, esta organização está no terreno a prestar assistência médica urgente às vítimas do conflito;

Middle East Children’s Alliance (MECA): é uma organização sem fins lucrativos com enfoque nos direitos e bem-estar de crianças no Médio Oriente. Em Gaza, as equipas da MECA trabalham no terreno e com parceiros locais para fornecer ajuda às famílias palestinianas. As doações são direccionadas para o fornecimento de alimentos, água potável, kits de higiene e material clínico;

Human Appeal: presta ajuda humanitária em Gaza desde 1991. Actuam na luta contra a pobreza, injustiça social e catástrofes naturais. De momento, distribuem combustível para ambulâncias, alimentos às famílias e kits de higiene;

Save the Children é uma organização britânica com enfoque na ajuda humanitária a crianças. As contribuições para esta organização vão para o fundo de emergência destinado à assistência de crianças vítimas do conflito na Faixa de Gaza.

Protestos

As manifestações são outra forma de mostrar solidariedade com as vítimas e fazer com que a tua voz seja ouvida junto dos decisores políticos em Portugal e na União Europeia. Em Portugal, o Colectivo pela Libertação da Palestina, a CGTP, o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e o CPPC - Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) organizam manifestações pela paz no Médio Oriente.

Foge da desinformação

As guerras também são feitas através da desinformação. Já são várias as histórias a circular nas redes sociais com informações falsas ou tiradas do contexto.

É importante mantermos o espírito crítico aguçado quando nos deparamos com informações nas redes sociais. Averiguar qual a fonte de informação e se esta é credível e pensar em possíveis preconceitos ou interesses associados à partilha do conteúdo são algumas das questões a levantar.

Além disso, quando a veracidade de um conteúdo é questionável, realizar uma pesquisa cruzando informação com diferentes fontes é muito importante. Mas, acima de tudo, se não tens a certeza se o conteúdo é verdadeiro, não partilhes. A partilha acidental de informações falsas contribui para a desinformação sobre o conflito. Em resumo: abranda e supõe que tudo é suspeito até confirmares a respectiva autenticidade.

Verificar imagens e vídeos pode ser difícil, mas há formas básicas de o fazer, como explicamos num artigo publicado no P3 em 2022. "Procura por múltiplas edições e cortes estranhos, ouve com atenção o áudio e passa-o por uma ferramenta como o InVid, que ajuda a verificar a autenticidade dos vídeos", escrevem os investigadores Heather Kelly e Geoffrey A. Fowler. "Para verificar imagens, coloca-as na pesquisa de imagens do Google, agarrando numa imagem e arrastando-a para o campo de pesquisa. Se for uma imagem antiga que já tenha circulado antes, poderás ver resultados reveladores."

Informa-te sobre a História e contexto

São sete décadas de um conflito complexo com vários desenvolvimentos. Para não caíres na desinformação e compreenderes melhor o que está a acontecer no Médio Oriente, é importante perceber a história por trás da actual ofensiva armada.