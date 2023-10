Fraudes e golpes em África

Ouça aqui o primeiro episódio do podcast do PÚBLICO dedicado a temas africanos.

No primeiro episódio do podcast “Na Terra dos Cacos”, António Rodrigues e Elísio Macamo falam da fraude nas eleições autárquicas de Moçambique, da aproximação entre Angola e a Guiné-Bissau e de golpes de Estado em África e da possibilidade de estes chegarem aos PALOP. A entrevista deste primeiro episódio é com o escritor angolano José Eduardo Agualusa.

