Vários aeroportos em França evacuados após ameaça de bomba

O aeroporto de Lille, no Norte de França, foi evacuado devido a ameaça de bomba, disse a entidade aeroportuária na rede social X (antigo Twitter), esta terça-feira. "As equipas de segurança do Estado estão no local", detalharam. No total, foram 14 os aeroportos em França que receberam ordem de evacuação.

De acordo com a BFM TV, que citou fontes policiais, os aeroportos de Toulouse, Nice e Lyon também foram evacuados devido a alertas de segurança. O jornal francês Le Figaro escreve que nos aeroportos de Nantes e Beauvais também houve ordens de evacuação e, segundo o Le Parisien, também nos aeroportos de Rennes, Estrasburgo, Biarritz, Pau, Carcassona, Brest, Tarbes-Lourdes houve ameaças de bomba.

Em todos os aeroportos à excepção de Pau, Carcassona, Brest e Tarbes-Lourdes, escreve o mesmo jornal, a normalidade já terá sido retomada. O aeroporto de Bordéus chegou a ser evacuado depois de ser encontrada uma mala abandonada, mas não terá havido "ameaça de bomba".

Ao Le Figaro, o grupo ADP, que gere os aeroportos de Paris, disse que nenhum dos aeroportos da cidade – Charles de Gaulle, Paris Orly e Paris Le Bourget – tinha sido afectado pelas ameaças de bomba. "No entanto, obviamente, permanecemos totalmente vigilantes", afirmou ao jornal.

França está em nível máximo de alerta desde 13 de Outubro, dia em que um professor foi assassinado no que se julga ter sido um ataque de motivação islâmica.

Esta quarta-feira, escreve a BFM TV, o Palácio de Versalhes foi evacuado, também por ameaça de bomba, o que representa o terceiro alerta de segurança desde sábado. O Palácio confirmou a informação no X (antigo Twitter).