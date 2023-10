Lisboa vai ter mais 97 câmaras de videovigilância em 2024 — e não vai terminar aqui

Cais do Sodré, Restauradores, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas — são estas as zonas de Lisboa em que a Câmara Municipal de Lisboa instalará câmaras de videovigilância em 2024. Ao todo, serão 97 as câmaras de videovigilância nestas zonas da cidade, revelou, nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, na reunião restrita do Conselho Municipal de Segurança.

A instalação das 97 câmaras de videovigilância que a Câmara Municipal de Lisboa irá fazer a partir do início de 2024 foi noticiada nesta quarta-feira pelo Diário de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO. Ao longo do próximo ano, serão assim instaladas 30 câmaras de videovigilância no Cais do Sodré, 17 câmaras nos Restauradores, 20 na Ribeira das Naus e 30 no Campo das Cebolas.

Em 2024, será também será lançado um novo concurso para a instalação de 112 câmaras de videovigilância em 11 zonas da cidade: Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Santa Apolónia — Rua Caminhos de Ferro e Santa Apolónia — Avenida Infante D. Henrique.

Até agora, o município de Lisboa tinha instalado na cidade 33 câmaras. Dessas, 26 estão no Bairro Alto e sete no Miradouro de Santa Catarina. O sistema de videovigilância começou por ser instalado no Bairro Alto em Maio de 2014 e no Miradouro de Santa Catarina em 2022.

No encontro do Conselho Municipal de Segurança, Carlos Moedas notou que a videoprotecção é uma das prioridades do executivo quanto à segurança na cidade. “Tudo o que for investir nas forças de segurança e dotar de meios que acrescentem valor para a sua missão vale a pena”, assinalou, citado num comunicado sobre a reunião.

A instalação das câmaras de videoprotecção agora anunciada é assim um novo passo nesta questão. Em Julho deste ano, a Câmara Municipal de Lisboa tinha aprovado uma proposta sobre o assunto. “Torna-se necessário promover a protecção da segurança de pessoas e bens (públicos e privados), bem como a prevenção da prática de crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência”, lê-se nessa proposta. Como tal, referia-se que o município de Lisboa tinha entendido “instalar um sistema de videovigilância em várias zonas da cidade de Lisboa, à semelhança do sistema instalado no Bairro Alto”.

Nesse sentido, de acordo com a proposta, indicava-se que a PSP tinha definido um conjunto de zonas em que seria “importante” instalar um sistema de videovigilância “com capacidades preventivas, de rápido diagnóstico e de acompanhamento remoto, complementando desta forma o serviço prestado pela presença física das forças da autoridade”.

16 zonas identificadas em Lisboa

As zonas identificadas pela PSP tinham sido 16: Praça do Comércio; Cais das Colunas; Praça D. Pedro IV; Praça dos Restauradores; Praça da Figueira; Rua Augusta; Rua do Ouro; Rua da Prata; Rua do Comércio; Rua dos Fanqueiros; Avenida Ribeira das Naus; Cais do Sodré; Santa Apolónia — Rua dos Caminhos de Ferro; Santa Apolónia — Avenida Infante D. Henrique; Campo das Cebolas; e Miradouro de Santa Catarina. Quanto à autorização da instalação de sistema de videovigilância em Lisboa, na mesma proposta, refere-se que foi concedida pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, a 1 de Março de 2021.

Na reunião desta semana do Conselho Municipal de Segurança, Carlos Moedas afirmou ainda que Lisboa necessita de ter mais polícias nas ruas. “Em Lisboa precisamos de mais polícias nas ruas, elementos da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Municipal”, refere, citado no comunicado do encontro, que se realizou na sequência da tomada de posse do novo comandante da Polícia Municipal, José Carlos Figueira. A necessidade apontada por Carlos Moedas ocorre na semana em que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tinha já anunciado que a Polícia Municipal de Lisboa será reforçada com 30 elementos.

O encontro liderado por Moedas nesta semana, que teve como grande objectivo analisar a situação em Lisboa e o reforço da cooperação entre a Polícia Municipal e a PSP, contou ainda com a participação do superintendente Luís Manuel Moreira, em representação da Polícia de Segurança Pública (PSP).