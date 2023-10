Vamos lá fazer uma birra gigante contra a pobreza

Qualquer pessoa que goste de cantar (pode ser só no duche) pode integrar um coro para executar uma peça musical para o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza. E é já no sábado.

Querida Mãe,

Queria muito convidá-la para um evento que acho que vai ser tão giro (e ao mesmo tempo tão útil), que não a posso mesmo deixar faltar. Já ouviu falar da Mary’s Meals?

É um projeto que começou há 20 anos com 200 crianças no Malawi, com o objetivo de alimentar crianças com fome, aproveitando as escolas como canal para fazer chegar aos miúdos não só uma refeição, mas, também, como um grande incentivo a que vão e fiquem na escola que, como todos sabemos, alavanca mudanças verdadeiramente profundas nas novas gerações.

Hoje em dia, a Mary’s Meal alimenta todos os dias mais de 2,4 milhões de crianças nos países mais pobres do mundo. Tudo isto é feito graças a milhares de voluntários inspirados pelo fundador, Magnus Macfarlane-Barrow.

Macfarlane-Barrow, que tem histórias espetaculares para contar, vai estar em Portugal, no Centro Olga Cadaval, em Sintra, no dia 21 de Outubro, ou seja, já no próximo sábado. Para celebrar esta vinda vai acontecer uma iniciativa chamada Poverty Requiem – Workshop, dirigida pelo maestro Myguel Santos e Castro. E o maestro, veja só a genialidade desta ideia, vai juntar em palco não só uma orquestra e dois solistas, como também quatro coros compostos por qualquer pessoa que esteja interessada, tenha ou não experiência, para executar uma peça musical composta por Peter Maissan para o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza.

Ou seja, qualquer pessoa que goste de cantar (e pode ser só no duche) tem a possibilidade de, por 22 euros, frequentar este workshop das 14h às 18h e, depois, mostrar o resultado num concerto às 18h30. Caso não queira arriscar cantar, pode sempre só ir ver o concerto. Todos, à exceção dos participantes com menos de 18 anos ou estudantes, pagam 22 euros, que corresponde ao valor necessário para alimentar uma criança durante um ano escolar inteiro (e gastamos dinheiro em tanta estupidez, quando podíamos fazer coisas tão espantosas com ele!).

Os bilhetes estão à venda na Ticketline e o dinheiro reverte a 100% para a Mary’s Meals.

Nós cá em casa vamos todos! Bora?

Querida Ana,

Vou fazer tudo para lá estar, e quero muito juntar a minha voz à vossa. Vai fazer-me bem, sobretudo num momento em que me sinto tão angustiada e impotente perante estas guerras. Vai fazer-me bem sentir que, de alguma forma, estou a ajudar alguém. Admiro imenso não só os fundadores destas organizações que mudam, de facto, o mundo, como todos aqueles que após vinte anos continuam a levar a tocha e a trabalhar para que os bons projetos não caiam por terra.

É tão fácil ficar sentado no sofá, a dar palpites de como se podiam resolver os problemas do mundo, mas tão difícil meter a mão na massa e fazer as coisas acontecer — têm pinta os que imaginaram este concerto-workshop que, vai com toda a certeza, além de ser útil, encher a alma de quem participar.

Por isso, Ana, vamos lá fazer uma birra gigante contra a pobreza.

