Quinta na TV: sintonizamos O Tal Canal e conhecemos o homem por detrás de Nacho

CINEMA

Suzanna Andler

TVCine Top, 22h55

Inspirado na peça homónima escrita por Marguerite Duras, este drama é realizado por Benoît Jacquot e tem Charlotte Gainsbourg no papel principal.

Suzanna Andler sente-se presa a um marido infiel que há muito deixou de amar e a uma vida familiar que em nada a satisfaz. Como forma de escape, arrenda uma casa na Riviera francesa, onde passa uma temporada com Michel, o jovem amante. A ideia é que esses dias a ajudem a tomar uma decisão definitiva sobre o futuro.

Culpa Humana

Nos Studios, 00h

Coleman Silk, conceituado professor numa universidade norte-americana, vê a sua vida arruinada, na sequência de uma acusação de racismo feita por uma aluna, da qual não consegue defender-se. Quando se apaixona por uma jovem mulher, com quem a vida também tem sido ingrata, os segredos de cada um deles começam a ser revelados.

Robert Benton dirige esta adaptação cinematográfica do romance The Human Stain, de Philip Roth, com Nicole Kidman e Anthony Hopkins nos papéis principais.

Aquaman

AXN, 1h07

Com realização de James Wan e argumento de David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall, uma história de acção e aventura que pega numa das mais carismáticas personagens do universo DC Comics. Jason Momoa interpreta o papel de Arthur “Aquaman” Curry, num filme que conta também com Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

SÉRIE

Nacho

TVCine Edition, 22h10

Estreia. No tempo das estrelas porno, um dos maiores nomes era o de Nacho Vidal. Esta série conta a história do homem por detrás do actor, desde o nascimento como Ignacio Jordà González (nome de baptismo), no seio de uma família muito religiosa, até à descoberta dos dotes que o levariam, nos anos 1990, a uma lendária carreira internacional nos filmes para adultos.

Com Martiño Rivas no papel titular, a série espanhola é uma criação de Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos e Gema R. Neira. Os oito episódios são debitados a ritmo semanal.

ENTRETENIMENTO

O Tal Canal - 40 Anos

RTP1, 21h01

A RTP festeja os 40 anos de O Tal Canal, o revolucionário programa de humor, com uma emissão especial que também serve para celebrar os 50 anos de carreira de Herman José.

O humorista vai desfiando memórias desse “canal alternativo” que parodiava formatos, discursos e figuras dos dois canais que havia na altura, com cúmplices como Vítor de Sousa, Helena Isabel, Lídia Franco, Manuel Cavaco, Margarida Carpinteiro ou Natália de Sousa.

Dali saíram personagens como o menino Nelito, a chef Filipa Vasconcelos, o “criador da música ró” Tony Silva ou o inesquecível José Esteves a animar a cambada. Herman é também convidado a falar da ideia original e do contexto em que a concretizou.

DOCUMENTÁRIOS

Nos Telhados do Mundo

RTP2, 11h09

Reposição da série documental que avista o quotidiano e a evolução das cidades de uma perspectiva peculiar: a partir do topo de prédios, monumentos e outros edifícios. No episódio de hoje, sobe aos telhados de Berlim. Nos próximos, são as paisagens urbanas de Londres, Los Angeles, Roma e Banguecoque a entrar na rota. É viagem para fazer de segunda a sexta-feira.

Raul Solnado - O Estado da Graça

RTP Memória, 13h01

Homenagem a um dos mais importantes actores e comediantes portugueses, realizada por Luís Filipe Costa. Acompanha a evolução da vida pessoal e profissional de Raul Solnado (1929-2009), através de declarações do próprio e de personalidades que lhe eram próximas: Leonor Xavier, Maria do Céu Guerra, Brederode dos Santos, Rui Vilar, José Viana e Artur Ramos.

Ferro Velho e Antiguidades

RTP2, 20h45

Estreia. O fascínio por antiguidades e a dedicação ao restauro guiam o negócio que Daniel Dawson Gordon tem montado em Norfolk, no Reino Unido. Esta série de quatro episódios (para ver hoje, amanhã, segunda e terça) traça-lhe o retrato, à medida que o segue no processo de encontrar e revitalizar potenciais preciosidades, sejam obras de arte, cavalos de carrossel ou uma lareira às peças.