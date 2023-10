Lídia Jorge nos finalistas do prémio literário Médicis com Misericórdia

A obra Misericórdia, de Lídia Jorge, traduzida para a língua francesa por Elisabeth Monteiro Rodrigues, está entre os finalistas do prémio francês Médicis para melhor livro estrangeiro, anunciou esta quarta-feira a organização. Já em 2019, com o romance Estuário, a autora portuguesa esteve na lista de finalistas do Médicis. Para a edição deste ano, o Médicis inclui nove títulos e, além da escritora portuguesa, a lista é composta por nomes como a sul-coreana Han Kang e o húngaro László Krasznahorkai.

Da lista de 17 nomeados, anunciada há um mês, ficaram para trás autores como o irlandês Sebastian Barry e o argentino Federico Falco.

O júri é presidido por Anne F. Garréta e composto por Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Patrick Grainville, Frédéric Mitterrand, Andreï Makine, Pascale Roze e Alain Veinstein.

De acordo com a organização do prémio, o vencedor será revelado no dia 9 de Novembro, em Paris.

Em Setembro, Lídia Jorge foi igualmente nomeada para o Prémio Femina 2023, com Misericórdia, sendo a única portuguesa entre os finalistas na categoria de melhor romance estrangeiro publicado em França. O vencedor do Femina será conhecido a 6 de Novembro.

Misericórdia, escrito porque a mãe, internada numa instituição para idosos, no Algarve, várias vezes lhe pediu que escrevesse um livro com aquele título – viria a ser uma das primeiras vítimas de covid-19 no sul do país – tem-se destacado no mercado livreiro francês, tendo já vencido em Agosto o Prémio para Melhor Livro Lusófono publicado em França, atribuído pela redacção da revista literária Transfuge. Segundo a Dom Quixote, que editou o livro em Portugal em 2022, este romance "tem sido muito bem recebido pela crítica, que já o incluiu entre os principais destaques da rentrée francesa".

Misericórdia ganhou o Grande Prémio de Romance e Novela 2022 da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Em Abril, Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio Vida Literária da APE e, em Setembro, com o Prémio Eduardo Lourenço de carreira.