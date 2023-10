Plano Nacional de Combate à Pobreza prevê construção e renovação de 15 mil fogos até 2025

O Plano de Acção 2022-2025 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza prevê 1,4 mil milhões de euros para executar o 1.º Direito – programa de apoio ao acesso à habitação: 400 fogos construídos ou intervencionados em 2022, 1500 em 2023, três mil em 2024, dez mil em 2025, o que dá um total de 14.900.

O documento, publicado esta terça-feira em Diário da República, contempla a mobilização das autarquias para o 1.º Direito através da assinatura de estratégias locais de habitação: parte-se de 102 acordos de colaboração em 2022 para 260 este ano, 275 no próximo e 308 no seguinte.

Há outras formas de “reduzir o sobre-esforço das famílias com a habitação”. O plano contempla o apoio extraordinário às rendas, o que implica um investimento de 250 milhões até 2025, e o apoio ao pagamento da prestação do crédito à habitação, inscrevendo para tal uma verba de 230 milhões.

“O investimento na habitação é o mais significativo e o mais importante”, comenta Fernando Diogo, da Universidade dos Açores. “O mercado não está a funcionar. A percentagem de habitação pública em Portugal é uma das mais baixas da Europa. E o esforço que as famílias têm de fazer está muito acima.”

A habitação acessível “ajuda a prevenir a emigração”. “Permite que as famílias tenham mais dinheiro para outras despesas”, salienta. “Permite que os jovens saiam de casa, tenham filhos. A idade dos jovens à saída da casa dos pais é uma das mais elevadas da Europa. E a taxa de natalidade é uma das mais baixas.”

O plano é um desdobramento da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, cujo primeiro eixo é reduzir a pobreza nas crianças e jovens e suas famílias. Não admira que comece por garantir o acesso a bens e serviços básicos.

Mais crianças com creche gratuita

O número de crianças em creche ou ama abrangidas pela gratuitidade deve passar dos actuais 70 mil para 120 mil em 2024. A rede de creches do sector social está a ser alargada em 25 mil vagas, num investimento de 86,7 milhões até 2026. Também se prevê a abertura de lugares no jardim-de-infância, a um ritmo de mil por ano, tendo no horizonte a ideia de tornar a frequência do pré-escolar gratuita a partir dos três anos — uma medida que o Governo tem prevista desde 2020 e que ano após ano não se concretiza.

“Neste momento, o pré-escolar já está bastante generalizado”, observa Fernando Diogo. Avaliando pelos estudos que têm sido feitos, tornar o pré-escolar obrigatório a partir dos três anos “terá um impacto muito grande no desempenho escolar”. E isso repercutir-se-á pela vida: um bom desempenho escolar pode levar a uma boa formação, que pode levar a um bom emprego, que pode levar a um bom rendimento. “Temos uma taxa de actividade feminina muito elevada. De fora estão algumas mulheres das classes mais elevadas e sobretudo mulheres de classes populares.”

Há medidas relacionadas, por exemplo, na área da saúde. Fernando Diogo dá o exemplo dos rastreios precoces. “Tem aqui várias coisas e isso é muito relevante. O rastreio de saúde visual parece básico, mas faz diferença. Há miúdos que têm insucesso escolar por não verem bem.” O mesmo sucede com os rastreios auditivos.

O documento integra uma lista com mais de 270 actividades, muitas das quais já em curso, distribuídas por seis eixos e 14 objectivos. Analisando o documento, o perito encontra medidas de forte impacto e medidas de fraco impacto, tudo encadeado. Em seu entender, era importante clarificar o que é prioritário. Também lhe parece fulcral ter em conta que, no combate à pobreza, “o contexto é mais importante do que a estratégia nacional”. “A luta contra a pobreza depende de factores estruturais, da política e da economia.”

Não quer com isso dizer que a estratégia de nada serve. “Há, ainda assim, populações mais vulneráveis que, mesmo em contextos favoráveis, não saem sozinhas da situação de pobreza. Precisam de uma estratégia.” E além de promover a saída da pobreza, há que mitigá-la, suavizá-la.

Para promover uma alimentação e um estado nutricional saudável, por exemplo, deverá finalmente tornar-se realidade os cartões sociais que substituirão os cabazes alimentares. O programa deverá arrancar no próximo ano, com 45 mil famílias. Até 2030, deverão ser canalizados 48,6 milhões de euros.