Ter vaga no pré-escolar continua a ser um problema para as famílias

Tutela reconhece que há crianças à espera de um lugar e diz estar a trabalhar com os municípios no sentido de haver mais espaços.

As famílias sabem-no, as escolas também e, desta vez, até o Ministério da Educação (ME) reconheceu igualmente que existem “crianças que aguardam colocação no pré-escolar”, quando se está a menos de um mês do início das aulas. Quantas? A esta pergunta, o ME não respondeu.