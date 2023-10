Médica Rita Sá Machado é a nova directora-geral da Saúde

Estava a trabalhar na Organização Mundial de Saúde (OMS) mas vai voltar para exercer o cargo de directora-geral da Saúde, após a saída de Graça Freitas. A médica Rita Sá Machado saiu da Direcção-Geral da Saúde durante a pandemia de covid-19 para ir trabalhar para a OMS e foi agora a escolhida pelo ministro Manuel Pizarro para liderar a instituição, cargo que começa a desempenhar a partir de 1 de Novembro.

Quanto ao cargo de subdirector-geral da Saúde, que está a ser exercido em regime de substituição por André Peralta Santos desde há meses, vai ser aberto um novo concurso, adianta o Ministério da Saúde.

Rita Sá Machado foi chefe da divisão de Epidemiologia e Estatística da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e desempenhava agora funções em Genebra como conselheira da OMS na área da saúde e migrações. Antes disso, tinha sido conselheira de Migração e Assuntos Humanitários no Ministério dos Negócios Estrangeiros - Missão Permanente em Portugal.

A médica, que é especialista em saúde pública, começou a trabalhar no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho e exerceu diversas funções não só na DGS, mas também da Administração Regional da Saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, no Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal.

Rita Sá Machado terminou o mestrado integrado em Medicina pela Nova Medical School e é mestre em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Com formação em Medicina em Viagem e Populações Móveis pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é também pós-graduada em Gestão na Saúde pela Católica Porto Business School, e pós-graduada em Educação Médica pela Harvard Medical School.

Numa entrevista ao PÚBLICO quando estava na DGS e questionada sobre a saída de profissionais para a reforma, a médica sublinhou que "as equipas têm de ser fortalecidas em todos os seus pontos: a nível central, regional e local". Mas também destacou que, "quando se faz esta pergunta só para a DGS, estamos a ver uma parte muito ínfima de todo o sistema" e que é necessário "reforçar os diferentes pontos do sistema". "A DGS encabeça uma vasta equipa de vigilância epidemiológica e neste caso são várias as pontas do sistema", enfatizou.