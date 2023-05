Demitiu-se o subdirector-geral da saúde Rui Portugal

Rui Portugal, ex-subdirector-geral da Saúde, demitiu-se esta quarta-feira, confirmou o PÚBLICO junto do Ministério da Saúde.

"O Ministério da Saúde recebeu hoje [quarta-feira] o pedido de renúncia ao cargo do actual subdirector-geral da Saúde, Rui Portugal. O Ministério da Saúde agradece a Rui Portugal toda a dedicação à causa da saúde pública, designadamente durante o exigente período da pandemia", adiantou fonte oficial.

O PÚBLICO contactou o agora ex-subdirector-geral da Saúde, que remeteu qualquer declaração para esta quinta-feira.

Rui Portugal tinha assumido o cargo de subdirector-geral em Agosto de 2020. Em Fevereiro deste ano, tinha afirmado ao PÚBLICO estar preparado para assumir a candidatura ao cargo de director-geral da saúde: "Tenho currículo, experiência local, regional, nacional e internacional que mo permite", afirmou. "Estou totalmente preparado para apresentar uma candidatura à Cresap para director-geral da Saúde."

Rui Portugal chegou a assumir a direcção da Direcção-Geral da Saúde na pandemia, durante o isolamento de Graça Freitas. O ex-subdirector-geral da Saúde ficou mais conhecido quando ainda na pandemia, durante uma conferência de imprensa, aconselhou os portugueses a oferecer, no Natal de 2020, "compotas" e a optar "por visitas rápidas nos quintais" para não ter contacto próximo com outras pessoas.

Nas últimas semanas, Rui Portugal também assumiu funções de director-geral, tendo chegado a assinar, a 10 de Maio, a Orientação sobre os cuidados de saúde durante o trabalho de parto.

O subdirector-geral da Saúde demissionário nasceu em 1963, em Espinho. Licenciou-se em Medicina na Universidade de Lisboa em 1987 e é especialista em Saúde Pública.

Foi director executivo do Plano Nacional de Saúde entre 2012 e 2017 e presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Desempenhou a função de coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e também foi administrador do Hospital de Pulido Valente.

Rui Portugal foi professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, na Universidade Católica, na Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa e na Universidade Atlântica.

Em 2022, o Ministério da Saúde confirmou que a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha manifestado vontade de não renovar a sua nomeação, por razões pessoais. Inicialmente, o objectivo era abandonar o cargo a 31 de Dezembro, último dia do mandato de cinco anos. No entanto, terá chegado a acordo com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, para se manter à frente da DGS até ser substituída oficialmente.

Graça Freitas foi nomeada para o cargo no início de 2018 pelo ministro da Saúde da altura, Adalberto Campos Fernandes.

O Ministério da Saúde tinha avançado ao PÚBLICO em Abril que o concurso para o cargo de director-geral da Saúde seria aberto ainda nesse mês. No entanto, à data, o concurso ainda está listado no site da Cresap (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública) como "procedimento concursal a abrir em breve".

Para escolher o cargo de director-geral da Saúde é aberto um concurso público que passa pela Cresap. Depois de apresentadas as candidaturas, a Comissão de Recrutamento selecciona três finalistas. É, no entanto, ao Ministério da Saúde que cabe a escolha final de quem acabará por ocupar o cargo. Com Lusa