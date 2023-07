Concurso para director-geral da Saúde vai ser repetido

A Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP) vai repetir o concurso para director-geral da Saúde, segundo um aviso esta quinta-feira publicado em Diário da República.

No texto publicado, a CReSAP anuncia a repetição do aviso de abertura "pelo prazo de dez dias úteis a contar da publicitação no seu sítio electrónico" do concurso para recrutamento e selecção para o cargo de director-geral da Saúde.

O aviso inicial de abertura de concurso tinha sido publicado em Diário da República no início de Junho, dias depois de se ter demitido o então subdirector-geral da Saúde, Rui Portugal, que estava a substituir a directora-geral da Saúde durante as férias, e seis meses depois de Graça Freitas ter anunciado publicamente que pretendia deixar o cargo.

Apesar de Graça Freitas ter anunciado em Dezembro a intenção de não continuar no cargo, o Ministério da Saúde só no início de Maio enviou à CReSAP o pedido para abertura de concurso.

Dias depois de Rui Portugal se ter demitido, o médico de saúde pública André Peralta Santos foi nomeado subdirector-geral da Saúde, em regime de substituição.

Numa entrevista ao PÚBLICO em Fevereiro, Rui Portugal manifestou-se disponível para apresentar uma candidatura à CREeSAP. "Tenho currículo, experiência local, regional, nacional e internacional que mo permite (...) acho que posso dar um contributo muito significativo, quer no discurso quer na agenda", afirmou.

A Lusa questionou a CReSAP sobre os motivos da repetição do concurso, mas ainda não obteve resposta.