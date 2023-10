Escolas, papel e digital: a triste sina das más imitações portuguesas

Ninguém terá esquecido também a triste e aberrante experiência, ao arrepio das críticas de professores e encarregados de educação, da elaboração de provas em suporte digital, no 2.º ano, do 1.º ciclo.

A Suécia, e não só, com base em inúmeros estudos que evidenciaram a ligação entre ambiente visual e desempenho cognitivo (desde 2000 até 2003, e com realce para as neurociências) decidiu, e de forma veemente, que a escola deveria voltar ao suporte papel, em detrimento do suporte digital que funcionava, há vários anos, em exclusividade. A razão de tal inversão ficou a dever-se ao facto de se registar um défice expressivo na leitura e na escrita dos alunos, uma situação, aliás, reconhecida há vários anos por milhares de professores, nunca ouvidos, em geografias diversas.