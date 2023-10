Todas as carnificinas serão possíveis

A invasão da faixa de Gaza terá consequências terríveis do ponto de vista humanitário, militar e político. Nem o Hamas nem o Estado de Israel estão minimamente preocupados com a catástrofe que se antevê com o bombardeamento de ambulâncias, escolas ou civis em fuga. Ou na recusa de abertura de um corredor humanitário, que insistentemente as Nações Unidas têm pedido. As vítimas dos nossos inimigos são sempre mais empáticas do que as vítimas dos nossos amigos, como se pudéssemos distinguir entre o sofrimento de uma criança palestiniana e o de uma criança israelita. A bestialidade vive dos dois lados do muro.

