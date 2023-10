Vídeo da Jornada Mundial da Juventude apresentado em publicação falsa como sendo de Gaza

Publicação no Twitter mostra vídeo de uma multidão a dormir no chão como sendo de palestinianos em Gaza durante o conflito no Médio Oriente. Mas imagens são da vigília durante a JMJ em Lisboa.

A imagem

Está a circular nas redes sociais um vídeo que mostra milhares de pessoas a dormir no chão, dentro de sacos-cama e envolvidas em mantas, num grande terreno ao nascer do Sol. De acordo com o autor da publicação no X (nova denominação do Twitter), as imagens mostram uma multidão de palestinianos a dormir na rua em Gaza na noite passada, durante o conflito entre Israel e o Hamas.

No vídeo, juntamente com o símbolo da bandeira da Palestina e um emoji em lágrimas, afirma-se que "não havia espaço para dormir" na noite de 16 para 17 de Outubro naquela região, sugerindo que a cena está associada à guerra no Médio Oriente e à escalada do conflito entre Israel e o Hamas. A descrição colocada na publicação acrescenta que esta é "a vida em Gaza" e a "firmeza" da população na região: "Uma cena que só verá em Gaza".

Os factos

Tal como muitos internautas estão a alertar nos comentários à publicação em causa, não é verdade que estas imagens mostrem milhares de palestinianos a dormir numa área sobrelotada durante o conflito entre Israel e o Hamas, que já causou milhares de mortes na Palestina. As pessoas que surgem no vídeo são os participantes da Jornada Mundial da Juventude de 2023, que decorreu em Lisboa e que, na noite de 5 para 6 de Agosto, contou com uma vigília no Parque Tejo.

O vídeo foi publicado nas redes sociais (incluindo o TikTok, o Instagram e a página de YouTube) da aplicação "Solo Catecumenos", uma aplicação disponível nos telemóveis Android dedicado às orações da Igreja Católica. Quando as imagens foram publicadas, precisamente no início de Agosto, altura em que se celebrava em Portugal a Jornada Mundial da Juventude, os autores da página contextualizavam o que as imagens mostravam: "Assim passou a noite um milhão e meio de jovens em Lisboa."

Em resumo

Afinal, as imagens que estão a ser associadas às consequências para os palestinianos da guerra entre Israel e o Hamas nada têm a ver com o conflito no Médio Oriente.

Embora seja verdade que milhares de palestinianos saíram da cidade de Gaza e fugiram para Sul por causa das ameaças de um ataque iminente por parte de Israel, após o ataque do Hamas no país, estas imagens em nada estão relacionadas com esse êxodo. Na verdade, o vídeo foi captado durante a noite de vigília na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

O veredicto

O vídeo não mostra palestinianos a dormir no chão em Gaza durante a guerra entre Israel e o Hamas. As imagens foram captadas durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Agosto deste ano. A publicação é, portanto, falsa.