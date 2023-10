Em imagens: milhares de palestinianos fogem do norte de Gaza em carros, camiões e carroças

Dezenas de milhares de palestinianos continuam a tentar fugir do norte da Faixa de Gaza, com famílias em carros, camiões e carroças puxadas por burros cheias de bens a apinharem-se numa estrada principal em direcção ao sul da cidade de Gaza, enquanto os ataques aéreos israelitas continuam a atingir o território sitiado.

O exército de Israel informou a população do norte da Faixa de Gaza que tinha até às 16h locais (14h em Portugal) para se deslocar para sul do enclave ao longo de uma série de estradas específicas, a salvo de bombardeamentos.

A informação surgiu horas depois de Israel ter dado um prazo de 24 horas aos 1,1 milhões de pessoas que vivem no norte da faixa, na madrugada de sexta-feira, antecipando uma intensificação dos ataques ao enclave palestiniano.

O porta-voz das forças armadas israelitas Avichay Adraee publicou na conta pessoal na rede social X que os residentes poderão viajar ao longo da estrada central de Saladino e da rota que liga as avenidas costeiras de Daldul e Al Sana'a "sem qualquer perigo" para Khan Younis, a principal cidade no sul do enclave.

"Se estão interessados na vossa própria segurança e na dos vossos entes queridos, dirijam-se para sul, de acordo com as instruções", advertiu o coronel.

A iniciativa foi rejeitada pelas Nações Unidas e por várias organizações não-governamentais internacionais, que a consideram uma deslocação forçada que conduzirá a uma catástrofe humanitária e a uma violação do direito humanitário internacional para os 1,1 milhões de habitantes destas populações.

Israel, por outro lado, argumenta que se trata de uma medida de protecção dos civis, utilizados como escudos humanos pelas milícias palestinianas. "Os líderes do Hamas estão a tomar conta de si próprios e a proteger-se dos ataques na região", disse o coronel Adraee.