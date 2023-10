Líderes da UE antecipam os riscos e desafios da esperada ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza

Conselho Europeu quer pôr cobro às disputas institucionais em Bruxelas e voltar a atenção para as possíveis repercussões da escalada do conflito no Médio Oriente na segurança da UE.

Se a experiência acumulada dos tempos de pandemia servir para alguma coisa, será para baixar as expectativas quanto ao resultado da reunião extraordinária do Conselho Europeu que se realiza esta terça-feira, por videoconferência, para discutir a situação no Médio Oriente e as possíveis implicações ou consequências da resposta militar de Israel ao ataque terrorista do Hamas, tanto numa perspectiva regional, como do ponto de vista da segurança do território europeu.