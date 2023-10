Biden visita Israel e encontra-se com Abbas na Jordânia na quarta-feira

Presidente dos EUA vai a Israel prestar apoio a Telavive e, no mesmo dia, vai encontrar-se com líderes árabes, incluindo Mahmoud Abbas, na Jordânia.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel na quarta-feira, anunciou esta noite o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Momentos depois, a Casa Branca revelou que o chefe de Estado irá encontrar-se com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o Presidente egípicio, Abdul Fatah al-Sisi, e com o Rei da Jordânia, Abdullah II, na capital jordana, também na quarta-feira.

De acordo com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Biden deverá reiterar "que Israel tem o direito e mesmo o dever de se defender do Hamas e de outros terroristas". A visita a Israel acontece quando Telavive prepara um ataque terrestre em larga escala contra o Hamas em Gaza, dez dias depois da ofensiva do grupo terrorista palestiniano, que matou mais de 1400 israelitas e resultou em cerca de 200 reféns.

O anúncio foi feito em Israel por Blinken, que manteve esta segunda-feira um total de oito horas de conversações com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Dos contactos resultou um acordo entre Washington e Telavive sobre um plano para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.