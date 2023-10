Autocarro histórico de digressão de Paul McCartney & Wings vai a leilão

O autocarro, cujo exterior está pintado em tons de azul, vermelho, verde e amarelo, com obras de arte psicadélicas, reflectindo o estilo hippie da época, viajou por nove países na digressão de 1972.

Um autocarro de dois andares totalmente restaurado, utilizado por Paul McCartney e pela sua banda Wings numa digressão europeia em 1972, vai ser leiloado no próximo mês. A leiloeira estima que venha a ser arrematado por um valor entre os 200 mil e os 300 mil dólares (entre 190 mil e 285 mil euros).

McCartney e a sua mulher Linda, que morreu em 1998, formaram a banda de rock americano-britânica Paul McCartney & Wings, conhecida como Wings, juntamente com o baterista Denny Seiwell e o guitarrista Denny Laine, após a dissolução dos Beatles​.

No Verão de 1972, partiram para a digressão Wings Over Europe, viajando no autocarro de dois andares Bristol KSW, de 1953, conhecido como WNO 481.

“Paul e Linda tinham duas filhas pequenas, os dois Dennys da banda também tinham mulheres e filhos, e Paul não queria que eles estivessem num autocarro fechado. Ele queria algo divertido”, disse Martin Nolan, fundador da Julien's Auctions, que está a vender o veículo como parte da sua exposição Played, Worn, & Torn: Rock 'n' Roll Iconic Guitars and Memorabilia no próximo mês.

Foto DR/Julien's Auctions

O autocarro, cujo exterior está pintado em tons de azul, vermelho, verde e amarelo, com obras de arte psicadélicas, reflectindo o estilo hippie da época, viajou por nove países europeus na digressão de 1972.

Descoberto em Espanha em estado de degradação, foi levado de volta para a Grã-Bretanha e totalmente restaurado. “Este autocarro percorreu todo o Sul de França, a Alemanha e a Finlândia... foi um Verão de diversão com a banda Wings”, disse Nolan.

Cerca de mil itens, incluindo guitarras tocadas por Eric Clapton e Kurt Cobain, estão a ser propostas no leilão de 16 a 18 de Novembro, que terá lugar no Hard Rock Cafe em Nashville e online.