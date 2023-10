Quarta na TV: Boris Johnson num docudrama e Paredes de Coura a muitas vozes

CINEMA

Florence, Uma Diva Fora de Tom

Hollywood, 21h30

Com argumento e realização de Stephen Frears, conta a história verídica da soprano amadora Florence Foster Jenkins, com Meryl Streep (nomeada para o Óscar) no papel principal. Florence é rica e sonha tornar-se uma cantora lírica mundialmente conhecida. St. Clair Bayfield (Hugh Grant), o companheiro e agente, tem conseguido protegê-la do desgosto de saber que tem uma voz terrível. Mas fica sem saber o que fazer quando ela decide apresentar-se em público no Carnegie Hall.

O Padrinho

Fox Movies, 2h28

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Robert Duvall nos meandros da máfia italiana, reunidos sob a direcção do mestre Francis Ford Coppola, numa adaptação do romance de Mario Puzo. Premiada com três Óscares, a obra-prima seria amplificada por duas sequelas. O Fox Movies emite-as amanhã e depois, por esta hora.

SÉRIES

This England

TVCine Edition, 22h10

O “Brexit”, a pandemia, os escândalos pessoais e políticos. Neste docudrama, recria-se o acidentado percurso de Boris Johnson enquanto primeiro-ministro do Reino Unido. A minissérie é composta por seis episódios, para ver semanalmente a partir de hoje.

Assinado por Michael Winterbottom e Kieron Quirke, combina imagens reais com dramatizações protagonizadas por um irreconhecível Kenneth Branagh. Baseia-se, segundo a sinopse, em “testemunhos em primeira mão daqueles que estiveram por dentro da crise, desde fontes de Downing Street a especialistas do Ministério da Saúde e do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências, entre outros organismos públicos britânicos”.

Based on a True Story

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Paródia à febre de conteúdos true crime, esta comédia negra conta com Kaley Cuoco (A Teoria do Big Bang) e Chris Messina (The Mindy Project) na pele de um casal de Los Angeles que, enquanto espera pelo primeiro filho e vê crescer as contas, decide lançar um podcast sobre um assassino local, o West Side Ripper, e convidá-lo a participar. Não tardam a embrenhar-se de tal forma na investigação criminal que a sua vida fica virada do avesso.

Também com Tom Bateman e Natalia Dyer no elenco, a série é uma criação de Craig Rosenberg, ligado a títulos como The Boys ou Gen V.

INFORMAÇÃO

Outras Histórias

RTP1, 21h01

As histórias de hoje chegam de Paredes de Coura, na forma de três projectos musicais e suas intersecções: a Escola de Rock, que pega em pequenos potenciais rockers e os prepara para os palcos, e os coros Coura Voce e Música no Couração, dirigidos a jovens vozes femininas e a seniores, respectivamente.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves ouve a perspectiva de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, sobre as negociações com o Governo e a crise que está instalada no Serviço Nacional de Saúde.

O que pretendem os médicos? Com que condições de trabalho se deparam todos os dias? E que respostas ou abertura têm acolhido por parte do Governo? Há 16 meses que executivo e sindicatos estão a negociar – começaram com Marta Temido à frente da pasta da Saúde e continuaram com Manuel Pizarro – sem terem chegado a acordo.

DOCUMENTÁRIO

Os Segredos do Castelo de Chenonceau

RTP2, 11h

Construído na primeira metade do século XVI, começou por ser uma espécie de “presente” do rei Henrique II à sua “favorita” Diana de Poitiers, que o fez rodear de um dos mais belos jardins da época.

O palácio fica no coração de França, à beira do rio Cher, afluente do Loire, cujas margens liga por meio de uma ponte icónica. É conhecido como o “Château das Damas”, já que, para além de Diana, nele habitaram Catarina, depois da morte de Henrique II, e também as rainhas Margot e Isabel de França, além de Maria Stuart, Isabel de Áustria e Luísa de Lorena.

À medida que dá a conhecer os traços arquitectónicos do monumento, o documentário vai traçando a sua história e aludindo às marcas deixadas pelas sete mulheres.