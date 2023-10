Concurso para recrutar mil técnicos superiores abre a 20 de Outubro

O concurso centralizado que permitirá contratar mil licenciados para os serviços e organismos públicos abre na próxima sexta-feira, 20 de Outubro. Esta primeira fase destina-se a constituir uma bolsa de recrutamento à qual os serviços poderão mais tarde recorrer para fazer face às suas necessidades.

Este procedimento será realizado pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e, refere o Governo num comunicado, “permitirá a constituição de reservas de recrutamento para determinados perfis profissionais transversais a todas as áreas da Administração Pública que, no caso do concurso de 2023, integram as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas”.

As candidaturas são feitas exclusivamente online, no portal do emprego público, e estão abertas a licenciados nas áreas da economia, direito, gestão, arquitectura, engenharia, administração pública ou sociologia.

A primeira fase do processo, que o PÚBLICO já noticiara e que agora se inicia, visa seleccionar os licenciados que irão integrar a reserva de recrutamento. Os interessados terão de apresentar a candidatura ao perfil profissional pretendido e serão chamados a prestar uma prova de conhecimentos e a fazer uma avaliação psicológica.

Os candidatos que forem seleccionados serão integrados na bolsa de recrutamento (que terá a validade de 18 meses a contar da homologação da lista de ordenação final), mas isso não significa que terão um emprego garantido no Estado.

Passada esta primeira fase e estando constituída a bolsa de recrutamento, passa-se então à segunda fase e a DGAEP terá de publicitar os postos de trabalho vagos. Os candidatos terão três dias para indicarem a sua preferência e depois serão convocados pelos órgãos e serviços para uma entrevista.

Só passado todo este processo serão seleccionados os candidatos a admitir nos serviços e será celebrado o contrato.

De acordo com as regras, a reserva de recrutamento pode ser usada “para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho”.

Este processo destina-se a reforçar a carreira de técnico superior do Estado, cujo salário de entrada será, em 2024, de 1385,99 euros brutos. Se chegarem ao topo da carreira, a sua perspectiva salarial é superior a 3667 euros.

Na última reunião com os sindicatos, a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, anunciou que pretendia rever a carreira técnica superior com o objectivo de a tornar mais atractiva.