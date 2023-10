Festa do Cinema regressa este mês com bilhetes a 3,5 euros

Mais um ano, mais uma Festa do Cinema. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de Outubro (de domingo a quarta-feira) podes ver filmes a 3,5 euros em todas as salas de cinema do país.

A Festa do Cinema surpreendeu todos em Maio de 2023 quando adicionou um dia ao evento que, habitualmente, tinha três. As surpresas não acabaram. Este ano, há Festa do Cinema em dose dupla e o regresso é já em Outubro. De 22 a 25 de Outubro é possível ver filmes no grande ecrã a um preço não tão grande: 3,5 euros.

São mais de 50 filmes em exibição e há variedade para todos os géneros e idades, com cinema nacional e internacional. Golpe de Sorte para quem gosta de dramas e é fã de Woody Allen, Patrulha Pata: O Super Filme para as crianças, O Exorcista para quem é fã de terror e a lista não acaba aqui.

A Festa do Cinema surgiu em 2015 e é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), que quer trazer os portugueses de volta aos cinemas e “democratizar o acesso à Sétima Arte”, lê-se no site.

Em 2022, a Festa do Cinema trouxe para as grandes salas cerca de 135 mil espectadores. A perspectiva deste ano é positiva, visto que o aumento das receitas das salas de cinema, bem como o número de espectadores, mantém uma tendência de aumento face a 2022.

A promoção contempla apenas os filmes em 2D (exclui-se os lugares VIP, sessões em 3D, IMAX e eventos especiais) e estará disponível todas as salas de cinema em Portugal.