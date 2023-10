Como entender o conflito israelo-palestiniano? Uma biblioteca breve pode ajudar

Amos Oz costumava recorrer aos escritores russos para falar de amor e de guerra. Parecia que tinham a mesma natureza. Continham em si o conflito, a tensão, a potência da violência. Oz, o autor pacifista desaparecido em 2018, foi dos que escreveram mais sobre a cisão violenta entre Israel e a Palestina, partindo, quase sempre, do quotidiano e, através dele, dando a conhecer o que foram as últimas décadas na relação entre os dois povos. Como David Grossman ainda o faz. No ensaio, na história, proliferam títulos. Muitos não estão traduzidos, mas entre os que existem é possível fazer uma selecção breve, diversa, e entrar na complexidade que nos trouxe aqui, a este Outubro de 2023, a um dia 7 que vai ficar na história da humanidade, e do mal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt