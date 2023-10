Acórdão do Supremo pode invalidar provas no caso EDP e noutros casos

Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito do chamado caso EDP, em que os antigos administradores da eléctrica António Mexia e João Manso Neto são suspeitos de terem corrompido dois governantes, pode vir a afundar a investigação, antes sequer de haver uma acusação. Isso porque uma parte substancial da principal prova do caso, a apreensão de emails, deverá vir a ser invalidada, na sequência da posição do Supremo sobre como deve ser feita a apreensão de mensagens de correio electrónico.

