O não-Orçamento faz parte da solução para o SNS

Em meados de Outubro cumpre-se o ritual da entrega da proposta de Orçamento do Estado (OE) na Assembleia da República pelo ministro das Finanças. Neste ano da graça de 2023, no Serviço Nacional de Saúde (SNS) há um ambiente de incerteza e fragilidade que leva a procurar respostas no OE. Mas deitar dinheiro nos problemas nunca foi, não é, não será solução. Nesta matéria, 2023 fica na história como um exemplo de ano horrível: no final de 2022 houve limpeza de dívidas acumuladas, a dotação inicial de 2023 teve um muito significativo aumento superior a mil milhões de euros, os dados da execução orçamental de Agosto mostram que a dívida hospitalar cresce como sempre cresceu! A despropósito, com esta informação, como pode o vilipendiado Ministério das Finanças confiar na gestão do SNS?

