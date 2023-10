As múltiplas consequências do ataque do Hamas a Israel

Irá o ataque do Hamas inverter as transformações geopolíticas em curso no Médio Oriente que, apesar da ameaça iraniana (ou por causa dela), acabavam por favorecer também o Estado hebraico?

1. Agora que os contornos dos acontecimentos de 7 de Outubro são mais claros, emerge, de forma consistente, que as horríveis mortes e destruição infligidas pelo Hamas a Israel vão desencadear uma espiral de consequências. Os efeitos vão sentir-se em Israel, na Palestina, na geopolítica do Médio Oriente e para além desta. No caso de Israel, vai afectar o futuro do seu sistema partidário, o destino político de Benjamin Netanyahu e dos seus aliados da (extrema) direita religiosa no governo, bem como a forma como o Estado de Israel é percebido no Médio Oriente.