Activistas climáticos bloqueiam Avenida 24 de Julho em Lisboa

Seis activistas do grupo Climáximo bloquearam, durante a tarde deste sábado, a avenida 24 de Julho, junto a Santos, em Lisboa. Em comunicado, os promotores do protesto detalham que as activistas utilizaram tubos para se prenderem "umas às outras e ao chão", exibindo uma faixa a dizer "desarmar as armas" – slogan usados já em outras acções do grupo.

"É urgente colocar as pessoas em primeiro lugar e não o lucro. As decisões políticas são, para além de incompetência, uma escolha activa de continuar a bloquear as alternativas que não pode ser desculpada", afirma Ideal, porta-voz do grupo, citada em comunicado.

O Climáximo apela também ao desinvestimento de dinheiro público na indústria fóssil, bem como um ponto final aos subsídios neste sector. Também a expansão de auto-estradas, novos aeroportos ou gasodutos deve ser eliminada, defende o colectivo.

Esta é a segunda acção pública do grupo em menos de 72 horas: na noite desta quarta-feira, membros do Climáximo acederam a um campo de golfe no Paço do Lumiar, em Lisboa, e inutilizaram os buracos, cimentando-os.

"Estes espaços, dentro da cidade, ao invés de serem convertidos em floresta, habitação, hortas urbanas, ou dados qualquer tipo de uso público, servem para o luxo dos ricos, à custa de uma quantidade absurda de água", afirmaria um activista do grupo envolvido na acção de protesto.

Nas últimas semanas, as acções de protesto do grupo têm-se multiplicado e captado atenção mediática. O Climáximo, formado há oito anos, tem promovido acções disruptivas desde, pelo menos, 2019. Os membros têm como objectivo captar a atenção para a emergência climática e conseguir que o Governo adopte políticas amigas do ambiente.