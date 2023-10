Pinho diz que perdeu nove milhões na reforma porque acordo não foi cumprido

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, acusado de corrupção e branqueamento de capitais, voltou esta sexta-feira ao tribunal e disse que “não podia estar grato a Ricardo Salgado nem ao BES” porque não cumpriram com o acordo que tinham assinado consigo em 2004. O acordo previa o compromisso de lhe pagarem a reforma aos 55 anos para o afastarem do cargo que tinha na área do mercado de capitais e o meterem numa prateleira.

Segundo Manuel Pinho, se esse acordo tivesse sido honrado, quando saiu do Governo em 2009, na sequência do "episódio dos corninhos", teria podido reformar-se aos 55 anos e iria receber cerca de 62 mil euros por mês.

No entanto, quando fez o pedido, o Fundo de Pensões informou-o que não cumpria os requisitos e que apenas poderia reformar-se aos 65 anos. Do mesmo modo, o valor prometido também não poderia ser o acordado, mas mais. Segundo o antigo governante, o acordo de 2004, que está escrito e assinado não só por Ricardo Salgado mas por outros administradores do BES, dava-lhe um total de 16 milhões de euros. De repente, terá passado para apenas sete milhões. Feitas as contas, perdeu nove milhões euros.

Manuel Pinho continua a negar que tenha alguma vez feito um acordo com Ricardo Salgado para se manter ao serviço do BES como um “agente secreto” quando foi para o Governo e até contou que, quando disse a Ricardo Salgado que ia ajudar José Sócrates nas legislativas de 2005, o então presidente do BES lhe disse: “Não se meta nisso é uma palermice”.

Pinho acaba por dar razão a Salgado porque, mais à frente no seu depoimento, assume que a ida para o Governo, em Fevereiro de 2005, foi de facto um erro. “Foi o maior erro da minha vida e fez-me perder uma fortuna colossal”, afirmou.

Corrupção e branqueamento

Este foi o segundo dia de julgamento onde Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (cargo que ocupou de 2005 a 2009) e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da "Ryder Cup", uma competição de golfe, actuou em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado. Segundo o Ministério Público, Manuel Pinho beneficiou projectos do GES/BES ou por estes financiados, nomeadamente projectos PIN (Potencial Interesse Nacional), como os das herdades da Comporta e do Pinheirinho.

Já Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos porque constituiu com o marido a "Tartaruga Foundation" e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho no âmbito do referido acordo. Segundo a acusação, a arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias que teriam como destinatário final o marido.

Já o ex-líder do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.