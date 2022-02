Justiça apreende pensão de Manuel Pinho e imóveis em Portugal

A pedido do Ministério Público, o juiz Carlos Alexandre apreendeu a maior parte dos 20 mil euros brutos da pensão do antigo ministro da Economia Manuel Pinho no âmbito do processo EDP e três imóveis em nome deste e cerca de uma dezena em nome da mulher, ambos arguidos no caso. As contas bancárias do casal também foram congeladas. Da pensão, o ex-ministro socialista ficará apenas com o equivalente a três salários mínimos (ou seja, 2115 euros) que o Ministério Público (MP) não pode arrestar.

Os bens foram apreendidos como garantia de que, caso a Justiça venha a declarar determinados valores como perdidos a favor do Estado, por terem sido produto dos crimes imputados ao casal, existem bens para acautelar o pagamento desses montantes.

Recorde-se que quando pediu a aplicação de gravosas medidas de coacção ao casal Pinho, o MP argumentou que os crimes imputados - corrupção a Pinho, branqueamento de capitais e fraude fiscal aos dois, entre outros - renderam ao ex-governante e à mulher muito mais de cinco milhões de euros, o que justificou o pedido de cauções elevadas para ambos. Nessa altura, os procuradores Hugo Neto e Carlos Casimiro pediram em alternativa à prisão preventiva uma caução de dez milhões para o antigo ministro e outra de um milhão de euros para Alexandra Pinho.

É, por isso, previsível que quando acusar formalmente os suspeitos, o MP peça que os vários milhões de que considera que o casal beneficiou com os ilícitos sejam confiscados no âmbito da chamada recuperação de activos, que tenta retirar aos criminosos as vantagens que obtiveram com os crimes que cometeram.​ Entre os bens que foram arrestados a Pinho, casado em segundas núpcias e em regime de separação de bens com Alexandra Pinho, está uma quinta na região de Braga, que era da sua família e que este estava a recuperar há já algum tempo. No rol consta ainda um apartamento na região de Lisboa propriedade do ex-ministro de José Sócrates e vários imóveis da mulher, a maior parte obtidos em herança.

O juiz Carlos Alexandre acabou por decretar para Manuel Pinho a prisão domiciliária, uma medida que só poderia contornar se pagasse uma caução de seis milhões de euros, que o antigo governante garante não ter modo de apresentar. Já a Alexandra Pinho, o juiz aplicou a obrigação de apresentações quinzenais às autoridades e uma caução de um milhão de euros, que o advogado do casal sempre disse que também não seria possível de prestar. Ambos estão proibidos de sair de Portugal e obrigados a entregar os respectivos passaportes. Além disso, Manuel Pinho está proibido de contactar os outros arguidos do processo, com excepção da mulher.