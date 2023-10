Miguel Relvas, Paula Teixeira da Cruz e Luís Gomes, sociais-democratas de diferentes sensibilidades dentro do partido, concordam com as recentes propostas do PSD em matéria de educação, impostos ou habitação e consideram que as mesmas não configuram nenhuma mudança de rumo no partido. As "circunstâncias" sociais alteraram-se face aos anos anteriores — consideram —, mas o partido está a agir como sempre: com preocupação “social”.

