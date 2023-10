Os mistérios do OE

Podemos analisar um Orçamento do Estado (OE) na perspetiva dos valores agregados: quanto se gasta, quanto se recebe, quanto se pede emprestado. A outra perspetiva consiste em avaliar as prioridades de política pública do Governo: para um determinado total de despesa, cada euro que é gasto, digamos, em Defesa é um euro a menos que está disponível para outras áreas de política. Há ainda outra perspetiva, do lado da receita: dado um total que é preciso arrecadar, de que modo (com que impostos, distribuídos de que forma) é que o Governo pretende coletar esse montante.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt