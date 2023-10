Somos todos maus animais

1. No meu telefone, hora de Lisboa, são 10h08 de sexta-feira, 13 de Outubro de 2023, e estou à espera que W. me responda no WhatsApp. Ele está a 4041km de mim, no Norte da Faixa de Gaza. Posso ver o alfinete vermelho no prédio, e por cima o nome da rua, na localização que W. partilhou. Fazendo zoom out aparece aquele pontilhado de prédios colados. Há décadas que mais e mais prédios se colam em Gaza. A primeira vez que lá estive, há 21 anos, falávamos em um milhão e tal de pessoas. Agora falamos de 2,3 milhões. A maioria jovens, crianças, bebés. Por exemplo, na família que até há pouco estava com W. contam-se os três irmãos dele, as cunhadas e 17 crianças. Digo “estava” visto que acabam de sair de casa. À excepção de W., que não caminha sozinho, e de um sobrinho de 19 anos que ficou para o ajudar, a família decidiu partir depois de receber por sms o ultimato de Israel.

