Em Gaza há mais de um milhão de pessoas em pânico: “É mesmo verdade, é um pesadelo?”

Os habitantes de Gaza acordaram esta sexta-feira com a ordem do Exército israelita para a “retirada de todos os civis da Cidade de Gaza das suas casas em direcção ao sul, para a sua própria segurança e protecção”, em antecipação de uma invasão do território. Em simultâneo, as IDF (Forças de Defesa de Israel) diziam aos responsáveis da ONU na Faixa de Gaza que “toda a população a norte de Wadi Gaza deve deslocar-se para o sul de Gaza nas próximas 24 horas”, disse a porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

Na zona em causa vive cerca de metade da população da Faixa, aproximadamente 1,1 milhões de pessoas. “As Nações Unidas consideram impossível que um tal movimento de pessoas se faça sem consequências humanitárias devastadoras”, sublinhou Dujarric. A organização “apela a que esta ordem seja rescindida” para evitar “o que pode transformar uma tragédia numa calamidade”. A ordem abrange todos o pessoal da ONU e os que encontraram abrigo em instalações da organização, numa altura que estas escolas e centros de saúde acolhem 60% das 423 mil pessoas deslocadas nos últimos dias.

“Há pessoas extremamente doentes, pessoas cujos ferimentos significam que a única hipótese de sobreviverem é continuar ligadas a ventiladores”, reagiu o director-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Mover estas pessoas é uma sentença de morte. Pedir ao pessoal de saúde para o fazer é mais do que cruel”, acrescentou.

O Crescente Vermelho Palestiniano já anunciou que o seu pessoal vai ficar onde está. “A decisão está tomada. Os nossos médicos vão cumprir os seus deveres humanitários. Não vamos deixar as pessoas para morreram sozinhas”, lê-se num comunicado da organização.

Entre sábado – quando Israel começou a bombardear a Faixa, depois do feroz ataque do Hamas que fez mais de 1300 mortos – e quinta-feira ao final do dia, segundo o Ministério da Saúde palestiniano, já morreram em Gaza mais de 1500 pessoas, incluindo 500 crianças e 276 mulheres.

Foto REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Muitas “pessoas acreditam que isto é uma espécie de guerra psicológica, não querem acreditar”, descreveu ao início do dia Safwat al-Kahlout, jornalista da Al-Jazeera no Norte da Faixa de Gaza. “Muitos perguntam, isto é verdade, é um pesadelo, é o quê?”

Na prática, é impossível deslocar uma tal quantidade de pessoas numa área devastada por 16 anos de bloqueio e de ataques – e debaixo de fogo intenso desde sábado –, muito menos em 24 horas. Num briefing com jornalistas, um porta-voz das IDF admitiu que os palestinianos precisariam de tempo para cumprir a ordem.

Mas tempo não basta. “Como é que 1,1 milhões de pessoas se pode deslocar? Em camelos? Não têm camelos suficientes. Em carros? Não há carros que cheguem. Há sete dias que não há gasolina”, disse Kahlout. “Até ontem à noite as pessoas estavam a tentar arranjar água para beber, agora estão a tentar perceber como é que podem sair daqui e para onde ir”, afirmou.

Nova Nakba

“Mais de um milhão de palestinianos em pânico, estão confusos, e não têm um plano e não percebem o que fazer. Agora os meus filhos estão a perguntar-me, ‘Para onde é que devemos ir?’ Disse que não sei”, relatou o jornalista. A angústia é a mesma em todos os testemunhos. “Ninguém percebe o que fazer”, disse à Associated Press Inas Hamdan, da Agência da ONU para os Refugiados. “Esqueçam a comida, esqueçam a electricidade, esqueçam a gasolina. A única preocupação agora é se vamos conseguir, se vamos sobreviver”, disse, a solução, Nebal Farsakh, do Crescente Vermelho, à mesma agência.

As ordens israelitas tornaram mais urgente as tentativas de negociar um corredor humanitário para permitir às pessoas saírem da Faixa de Gaza, previsivelmente para o Egipto. Uma opção que traz as piores memórias. Numa rara declaração, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, afirmou a sua “oposição tal à deslocação de palestinianos, defendendo que “isso equivale a uma segunda Nakba” – Nakba ou Catástrofe é o termo com que os palestinianos designam o seu êxodo, depois da proclamação do Estado de Israel, em 1948. Foram 760 mil os que então fugiram ou foram expulsos das suas terras – em 2019, a ONU registava 5,6 milhões de refugiados palestinianos.

É uma escolha quase impossível. Ali Abdel-Wahab, um analista de dados que vive em Gaza disse há dias ao site de notícias Middle East Eye: “Serei lógico, tentando desafiar-me a ficar e não deixar que se repita outra catástrofe, mas tenho família e eles são a minha prioridade”.