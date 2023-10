Sara Correia, a filha de Chelas, finalmente livre e sem medos

No novo álbum, Liberdade, a fadista já não abdica de nenhuma parte daquilo que é. Esse é o seu fado, um fado do bairro onde cresceu, sem medo de se mostrar tal e qual como é.

O primeiro contacto com o terceiro álbum de Sara Correia, o single Chelas, deixava no ar a hipótese de a cantora ter consumado o salto para o lado de lá da música pop que o anterior, Do Coração, insinuava a espaços. Estavam lá os trejeitos fadistas na voz, é verdade, mas o arranjo com samples de vozes, sintetizadores e secção de cordas, dando depois lugar a um refrão “flamencado”, parecia pôr Sara Correia na rota da actual deriva de cantores tradicionais atrás do veio aberto por Rosalía.