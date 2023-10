Protestos climáticos chegaram aos museus portugueses e o alvo foi um Picasso no CCB

Pintura coberta de tinta estava protegida por acrílico. É das mais importantes do acervo reunido por José Berardo e hoje à guarda do CCB. Estado reforçou vigilantes quando passou a gerir a colecção.

Dois activistas do colectivo Climáximo cobriram esta sexta-feira com tinta vermelha a obra Femme dans un fauteuil (métamorphose), de Pablo Picasso, em exposição no museu instalado no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa​​​​​.